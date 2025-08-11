RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 11/08 (13.15) : «LA CONFERENZA DI YALTA DEL 1945, L’INCONTRO TRA STALIN ROOSEVELT E CHURCHILL CHE RIDISEGNÒ L’EUROPA POST-BELLICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.48 - lunedì 11 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Febbraio 1945.

Sono gli ultimi terribili mesi di guerra.

Sul fronte occidentale gli Alleati, dopo lo sbarco in Normandia, devono affrontare un’accanita resistenza delle forze hitleriane che ritarda la loro avanzata.

Sul fronte dell’Europa orientale, invece, le armate di Stalin avanzano inarrestabili e sono pronte a sferrare l’attacco finale che le porterà a Berlino.

Ora che la guerra sta volgendo al termine è necessario affrontare i problemi del nuovo ordine post-bellico.

Per questa ragione, il Maresciallo Stalin, il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill decidono di incontrarsi a Yalta, in Crimea.

Una pagina di storia raccontata da Paolo Mieli e dallo storico Ernesto Galli Della Loggia a “Passato e Presente”, in onda martedì 12 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

L’incontro dei “Tre Grandi” costituisce forse la più importante partita diplomatica del Novecento.

