RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 09/09 (13.15) : «LA BATTAGLIA DI TRAFALGAR E L’EROE NELSON, LA VITTORIA CHE CONSACRÒ IL DOMINIO BRITANNICO SUI MARI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

RAI 3, RAI STORIA * "PASSATO E PRESENTE" – 09/09 (13.15) : «LA BATTAGLIA DI TRAFALGAR E L'EROE NELSON, LA VITTORIA CHE CONSACRÒ IL DOMINIO BRITANNICO SUI MARI»

12.12 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Alle prime luci dell’alba del 21 ottobre 1805, la flotta inglese, comandata dall’ammiraglio Orazio Nelson, si dispone su due colonne e punta dritta verso le navi franco-spagnole posizionate in linea di fila al largo di Trafalgar.

Una pagina di storia riletta da Paolo Mieli e dal professor Gastone Breccia a “Passato e Presente”, in onda martedì 9 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Nonostante il fitto cannoneggiamento francese, la Royal Navy avanza inesorabile e si incunea negli intervalli della lunga fila delle navi nemiche.

Dopo cinque ore di furiosa battaglia, la flotta franco-spagnola si arrende.

Da quel giorno, la forza navale britannica diventerà il più potente esercito sui mari e all’ammiraglio Nelson, che muore in battaglia, sarà destinato un posto da eroe nel pantheon britannico.

