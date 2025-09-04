Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 05/09 (13.15) : «LA GUERRA RUSSO-GIAPPONESE DEL 1904-1905, SPARTIACQUE TRA AUTOCRAZIA ZARISTA E ASCESA DELL’IMPERO DEL SOL LEVANTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.02 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Tra il 1904 e il 1905, la guerra combattuta tra la Russia dello zar Nicola II e il Giappone dell’imperatore Meiji per il controllo della Manciuria e della Corea, è considerata dagli storici la prima grande guerra del XX secolo, il primo esempio di guerra moderna per la potenza di fuoco degli eserciti e per il diffuso utilizzo della marina.

Il conflitto è anche un grande spartiacque della storia orientale: segna il fallimento dell’autocrazia russa che, da lì a poco, perderà la guida del paese con la Rivoluzione d’ottobre, e l’affermazione dell’impero giapponese come nuova potenza mondiale.

A 120 anni dalla fine del conflitto, una pagina di storia ripercorsa da Paolo Mieli e dal professor Ernesto Galli Della Loggia a “Passato e Presente”, in onda venerdì 5 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

