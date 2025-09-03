Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 04/09 (13.15) : «ADELAIDE RISTORI, L’ATTRICE CHE PORTÒ L’ITALIA NEL MONDO E FU AMBASCIATRICE DI CAVOUR» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Dai palcoscenici di tutto il mondo, Adelaide Ristori riuscì a produrre un’attrazione irresistibile fra lei e il suo pubblico.

Educata a calcare le scene fin dalla primissima infanzia, si distinse presto nel panorama italiano come attrice di grande talento.

Un personaggio raccontato da Paolo Mieli e dalla professoressa Carlotta Sorba a “Passato e Presente”, in onda giovedì 4 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Pioniera di nuove pratiche imprenditoriali, simbolo di mobilità sociale e libertà, scrittrice raffinatissima, osannata da re e regine, ma anche ambasciatrice per Cavour della causa monarchica, portò l’Italia nel mondo e trasformò il palcoscenico in un luogo centrale di costruzione e diffusione del processo nazional-patriottico.

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

