RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 03/09 (13.15) : «LA GRECIA TRA LIBERAZIONE E GUERRA CIVILE DEL 1944, LE CONSEGUENZE DELL’OCCUPAZIONE TEDESCA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Ottobre 1944: le ultime truppe tedesche abbandonano la Grecia dopo tre anni di occupazione, mentre il governo legittimo, sotto la protezione dell’esercito britannico, rientra dall’esilio accolto da un grande entusiasmo popolare.

I cittadini, stremati dalle privazioni e vessati dagli occupanti, sperano che con la liberazione torni anche la pace. Una pagina di storia ripercorsa da Paolo Mieli e dallo storico Giorgio Del Zanna a “Passato e Presente”, in onda mercoledì 3 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

La sinistra, che durante la Resistenza ha giocato un ruolo da protagonista, rivendica ora la possibilità di prendere parte attivamente alla vita politica.

Ma le divergenze con il governo, condizionato dalla presenza inglese, sono inconciliabili.

La permanenza di milizie armate di estrema destra genera inoltre un clima di rappresaglia e violenza.

In breve, il Paese precipita nella guerra civile.

