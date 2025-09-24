RAI 3, RAI STORIA * “NON È MAI TROPPO TARDI” – 25/09 (13.15) : «ALBERTO MANZI TRA LOTTA ALL’ANALFABETISMO E IMPEGNO PER GLI INDIOS DELL’AMAZZONIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.01 - mercoledì 24 settembre 2025

Noto ai più unicamente come il maestro gentile del programma “Non è mai troppo tardi”, Alberto Manzi è in realtà un personaggio emblematico delle trasformazioni dell’Italia del Novecento.

Lo raccontano Paolo Mieli e il professor Bruno Maida a “Passato e Presente”, in onda giovedì 25 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Negli anni del boom diventa simbolo della lotta all’analfabetismo ancora presente nel Paese, poi torna felicemente al suo lavoro di maestro elementare, che svolge con passione sino alla pensione.

Ma esiste anche un lato meno noto della sua persona: la sua indole ribelle, refrattaria alle grettezze del potere, il suo coraggioso impegno per gli indios dell’Amazzonia, la sua penna di scrittore di romanzi per ragazzi, tradotti in tutto il mondo, come Orzowei.

