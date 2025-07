RAI 3, RAI MOVIE * “MAI VISTI PRIMA” – 18/07 : «RASSEGNA DI FILM ITALIANI IN PRIMA VISIONE PER I VENTICINQUE ANNI DI RAI CINEMA, BOX SET DISPONIBILE SU RAIPLAY CON TREDICI OPERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.24 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da tempo Rai 3, con il ciclo “Mai visti prima” che condivide con Rai Movie, dedica gran parte delle seconde serate del sabato al cinema italiano coprodotto da Rai Cinema, con particolare attenzione ai registi esordienti.

A partire da sabato 19 luglio, in seconda serata, in occasione dei venticinque anni di Rai Cinema, comincia una rassegna di film italiani in prima visione su Rai 3 che saranno tutti disponibili in anteprima in un box set di tredicifilm sulla piattaforma RaiPlay, di cui fanno parte anche alcune prime visioni in prima serata su Rai Movie.

Il primo appuntamento di sabato 19 luglio su Rai 3, in seconda serata, è con Micaela Ramazzotti, interprete e anche regista al suo debutto con questo film: “Felicità”. Un’opera intensa e drammatica che racconta la storia di una famiglia disfunzionale e di una giovane donna, Desirè, una parrucchiera che lavora nel cinema e cerca di salvare il fratello Claudio dalla depressione, in un contesto familiare oppressivo e manipolatorio. Il cast include Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini. Il film è stato premiato al Festival del Cinema di Venezia 2023 con il Premio degli Spettatori – Armani Beauty.

Nei sabati successivi e nel boxset, ci sono anche “La bella estate” di Laura Luchetti, “Delta” di Michele Vannucci, “Misericordia” di Emma Dante, “Forever Young – Les amandiers” di Valeria Bruni Tedeschi, “Ordine del tempo” di Liliana Cavani, “Denti da squalo” di Davide Gentile, “La caccia” di Marco Bocci, “Conversazioni con altre donne” di Filippo Conz, “Land of Dreams” di Nicola Abbatangelo, “Come pecore in mezzo ai lupi” di Lyda Patitucci, “Le mie ragazze di carta” di Luca Lucini, “Educazione fisica” di Stefano Cipani.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)