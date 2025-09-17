RAI 3 * “QUANTE STORIE” – 18/09 (12.25) : «IL CARCERE MINORILE FERITA NASCOSTA DELLA SOCIETÀ, SUICIDI E TOSSICODIPENDENZE NEGLI EX RIFORMATORI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.13 - mercoledì 17 settembre 2025

Il carcere minorile è una ferita nascosta e troppo taciuta della società.

A “Quante storie”, il programma di Rai Cultura condotto da Giorgio Zanchini e in onda giovedì 18 settembre alle 12.25 su Rai 3, le giornaliste Raffaella Di Rosa e Gaia Tortora tracciano un ritratto degli ex riformatori giudiziari, tra suicidi, tossicodipendenze e problemi di sovraffollamento.

