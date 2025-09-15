RAI 3 * “QUANTE STORIE” – 16/09 (12.25) : «IL SUD COME CATEGORIA DELLO SPIRITO, UN VIAGGIO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ NEL MERIDIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.10 - lunedì 15 settembre 2025

Il sud non è solo un luogo fisico, ma anche una categoria dello spirito, una specie di culla ancestrale.

A “Quante storie”, il programma di Rai Cultura condotto da Giorgio Zanchini e in onda martedì 16 settembre alle 12.25 su Rai 3, il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, muovendo da questa suggestione, ripercorre storie, immagini e memorie del meridione, ricostruendo un mondo sospeso tra vecchio e nuovo, tra tradizione e modernità.

