Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “PROTESTANTESIMO” – 14/09 (07.00) : «LE DIVISIONI STORICHE DEL CRISTIANESIMO, IL DIALOGO ECUMENICO PER L’UNITÀ TRA COMUNITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.59 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Domenica 14 settembre alle 07.00, nuovo appuntamento su Rai 3 con “Protestantesimo”, il programma di Rai Cultura curato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, condotto da Federica Tourn.

Unito dalla fede in Gesù, ma separato nella dottrina e nelle pratiche religiose, il Cristianesimo, fin dai primi secoli, si è sviluppato in diverse correnti che nel passato hanno portato a scismi e conflitti.

Oggi, però, tra le varie comunità cristiane sono sempre più ampi i percorsi di dialogo e apertura, la ricerca del confronto e della collaborazione con l’obiettivo di trovare uno spazio di unità e rispetto reciproco.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.