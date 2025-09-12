RAI 3 * “PROTESTANTESIMO” – 14/09 (07.00) : «LE DIVERSE CORRENTI DEL CRISTIANESIMO, I PERCORSI DI DIALOGO E UNITÀ TRA COMUNITÀ CRISTIANE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.53 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Domenica 14 settembre alle 07.00, nuovo appuntamento su Rai 3 con “Protestantesimo”, il programma di Rai Cultura curato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, condotto da Federica Tourn.

Unito dalla fede in Gesù, ma separato nella dottrina e nelle pratiche religiose, il Cristianesimo, fin dai primi secoli, si è sviluppato in diverse correnti che nel passato hanno portato a scismi e conflitti.

Oggi, però, tra le varie comunità cristiane sono sempre più ampi i percorsi di dialogo e apertura, la ricerca del confronto e della collaborazione con l’obiettivo di trovare uno spazio di unità e rispetto reciproco.

