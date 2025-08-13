RAI 3 * “PREMIO BINDI 2025” – 13/08 (23.20) : «LA KERMESSE MUSICALE DEDICATA AL CANTAUTORE CON OTTO FINALISTI IN GARA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.01 - mercoledì 13 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo venti edizioni, arriva per la prima volta in Rai il “Premio Bindi”, proposto sabato 16 agosto alle 23.20 su Rai 3 con la conduzione di Claudio Guerrini e Chiara Buratti.

La kermesse musicale è dedicata al cantautore che, nel corso della sua lunga carriera, ha dato vita a brani come “Arrivederci”, “Il mio mondo” e “Il nostro concerto”, oggi entrati a pieno titolo nella storia della canzone italiana.

La manifestazione, che si è svolta dal 4 al 6 luglio presso l’Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure, ha accolto le esibizioni di artisti come Paola Turci, a cui è stato conferito il Premio Bindi alla Carriera, Sergio Cammariere, i Nomadi e Silvia Salemi.

Gli otto finalisti in gara, accuratamente selezionati dal cantautore e direttore artistico Zibba, sono: Alessio Alì, Beo, Giorgia Faraone, Lumen, Marea, Modivari, Neno e Giovanni Toscano. A decretare il vincitore una giuria composta da esperti.

Lo speciale è dedicato alla memoria di Massimo Cotto, giornalista musicale e speaker radiofonico, nonché storico presentatore del premio, scomparso il 2 agosto dello scorso anno, e di Armando Corsi, uno dei chitarristi italiani più talentuosi e tra i fondatori del Premio Bindi.

“Premio Bindi 2025” è un programma ideato da Enrica Corsi e prodotto da Le Muse Novae, in collaborazione con Premio Bindi. Autori: Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. Direttore di produzione: Mara De Scalzi. La regia è firmata da Dimitri Cocciuti.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)