RAI 3 * “PIANETA SOFIA – DIARIO DI UNA RAGAZZA IN-SOSTENIBILE” – 01/08 (10.30) : «LE STORIE VIRTUOSE DELLA GENERAZIONE GREEN IN CINQUE CITTÀ ITALIANE, UN VIAGGIO TRA INNOVAZIONE SOSTENIBILE E PRATICHE AMBIENTALI RISPETTOSE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Qual è l’impatto reale dell’uomo sul pianeta? E quali sono le buone pratiche messe in atto dalle città italiane per un futuro rispettoso dell’ambiente e inclusivo? A queste e a molte atre domande risponde “Pianeta Sofia – Diario di una ragazza in-sostenibile”, una produzione di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in onda ogni sabato a partire dal 2 agosto su Rai 3 alle 10.30, mentre su RaiPlay è già disponibile il boxset completo.

Sofia Pasotto, ventiquattrenne attivista per il clima, in una logica di mobilità integrata e sostenibile, conduce il pubblico nel suo mondo in cui uomo e natura vivono in armonia.

Un viaggio in cinque puntate che si sofferma sulle storie virtuose della nuova generazione green: giovani imprenditori, studenti, menti impegnate nella trasformazione sostenibile e attenta al territorio.

Si comincia sabato 2 agosto con Mantova per scoprire come riciclare le tende da sole e quali siano le ricette per creare un bio-mattone cotto con batteri fotosintetici. Si prosegue, ogni sabato fino al 30 agosto su Rai 3, con Napoli, Catania, Milano e Bari. La conduttrice annota ogni riflessione, suoi luoghi e sulle persone che incontra, su un diario di bordo.

“Pianeta Sofia – Diario di una ragazza in-sostenibile”, una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, ideata da Mario Acampa con la regia di Riccardo Alessandri.

