RAI 3 * “PASSATO E PRESENTE” – 7/5 (13.15): «L’ANTISEMITISMO IN FRANCIA, DAL CASO DREYFUS ALL’AMMISSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI STATO DA PARTE DI CHIRAC – MIELI – PÉCOUT»

Una delle pagine più oscure della storia francese ed europea: l’antisemitismo.

Tutto inizia nel 1894, quando un foglio gettato in un cestino scatena il caso Dreyfus.

Un ufficiale ebreo viene condannato ingiustamente per tradimento.

L’intero Paese si spacca: da un lato i difensori della verità, dall’altro l’odio antiebraico.

La battaglia per la giustizia esplode grazie a Émile Zola e il suo storico “J’accuse!”.

Ma la riabilitazione di Dreyfus arriverà solo dodici anni dopo, tra spari e insulti.

Ne parlano Paolo Mieli e il professor Gilles Pécout a “Passato e Presente”, in onda mercoledì 7 maggio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Nel primo dopoguerra, gli ebrei francesi sperano in una piena integrazione, ma i “Protocolli dei Savi di Sion” e la crisi del ’29 riaccendono i pregiudizi.

L’elezione del socialista ebreo Léon Blum a premier scatena l’odio latente.

E quando la Francia cade sotto l’occupazione nazista, il regime di Vichy non si limita a collaborare, ma prende l’iniziativa con leggi razziali, rastrellamenti, deportazioni.

Dopo il secondo conflitto mondiale, la Francia preferisce dimenticare.

Ma lentamente la memoria riaffiora, con libri, film, testimonianze.

E, infine, nel 1995, il presidente Chirac rompe il silenzio e ammette le responsabilità dello Stato francese.

