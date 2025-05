RAI 3 * “PASSATO E PRESENTE” – 6/5 (13.15): «L’EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE DEL GIAPPONE IN OCCIDENTE, SADA YAKKO E L’INTRODUZIONE DEL KABUKI CON MIELI – MUZZARELLI»

13.46 - lunedì 5 maggio 2025

Nel corso dei secoli, l’idea del Giappone nell’immaginario occidentale si è trasformata radicalmente: da luogo ignoto e ostile, è diventata una fonte di ispirazione artistica e culturale.

A metà Ottocento, l’apertura del Paese all’Occidente innescò una vera e propria febbre per la cultura nipponica, che si manifestò in svariati ambiti, dalla pittura alla letteratura, fino al teatro.

In questo contesto di fervore culturale emerge la figura di Sada Yakko, celebre ex geisha che, insieme al marito Kawakami Otojirō, innovatore del teatro Shinpa, introdusse per la prima volta in Occidente la peculiare arte del Kabuki.

Ne parlano Paolo Mieli e la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli a “Passato e Presente”, in onda martedì 6 maggio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Forte del grande successo riscosso a Parigi, nel 1902 Sada Yakko debuttò anche in Italia.

La magnificenza dei suoi costumi e la forza espressiva di quest’artista, il cui linguaggio scenico si basava sull’espressività del gesto e sulla sinuosità della danza, avrebbero avuto un ruolo determinante nella diffusione del Japonisme in Italia e nel resto d’Europa.

