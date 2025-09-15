Popular tags:
RAI 3 * “PASSATO E PRESENTE” – 16/09 (13.15) : «LA PSICOANALISI IN ITALIA NEGLI ANNI TRENTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.10 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
I primi tentativi di divulgazione della psicoanalisi in Italia si scontrano con la diffidenza della comunità scientifica.

All’inizio degli anni Trenta, lo psichiatra triestino Edoardo Weiss si trasferisce a Roma. Intorno a lui, che ha studiato le teorie psicoanalitiche a Vienna sotto la guida di Paul Federn, uno dei primi allievi di Freud, si forma un gruppo di studiosi interessati all’approfondimento e alla divulgazione della disciplina. Ne parlano Paolo Mieli e la storica Alessandra Tarquini a “Passato e Presente”, in onda martedì 16 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

La psicoanalisi non riesce, però, ad affermarsi. Nel Paese, intanto, il fascismo ha ormai smantellato i resti dello stato liberale, instaurando la dittatura.

In questa fase, tuttavia, non sarà tanto il regime il principale ostacolo alla diffusione delle dottrine di Freud, quanto il rigoroso paradigma organicista della psichiatria dell’epoca e l’ostilità degli elementi più conservatori della Chiesa.

