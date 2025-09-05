RAI 3 * “OMAGGIO A LILIANA CAVANI” – 06/09 (21.20) : «L’ORDINE DEL TEMPO DI LILIANA CAVANI IN PRIMA VISIONE, FILM CON GASSMANN E GERINI SU ASTEROIDE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.01 - venerdì 5 settembre 2025

Omaggio a Liliana Cavani in prima visione su Rai 3 con il film “L’ordine del tempo”.

Per l’ultimo giorno dell’82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, sabato 6 settembre, alle 21.20, Rai 3 propone in prima visione l’ultimo film di Liliana Cavani, “L’ordine del tempo”, presentato fuori concorso al Lido di Venezia nel 2023.

Un gruppo di vecchi amici è riunito in una villa al mare, per qualche giorno spensierato.

Durante la cena arriva una notizia sconvolgente: un asteroide sta per colpire la Terra, l’impatto è imminente e potrebbe significare la fine dell’umanità.

La serata prende una piega diversa, ovviamente, tra riflessioni e paure.

Testo e narrazione si ispirano a un saggio dello scienziato Carlo Rovelli: Cavani riesce nello scopo di drammatizzare e portare su pellicola una riflessione esistenziale, movimentata dalle vicende dei personaggi, e grazie anche alla convinzione degli interpreti in un cast di prim’ordine.

L’ordine del tempo (Italia, 2023) di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel.

