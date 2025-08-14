RAI 3 * “O ANCHE NO” – 14/08 (11.05) : «LA DISABILITÀ RACCONTATA ATTRAVERSO MUSICA E VOLONTARIATO, L’INCLUSIONE SOCIALE COME MESSAGGIO DI FORZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - giovedì 14 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È il 2017 quando Ezio Bosso va a Sanremo, anche grazie al lavoro di Paola Severini Melograni, e lì, in quel momento, cambia per sempre il paradigma della comunicazione della disabilità in televisione.

Ne parla Carlo Conti, ospite d’eccezione di “O Anche No Estate” in onda domenica 17 agosto alle 11.05 e, in replica, lunedì 18 agosto all’1 di notte su Rai 3.

Il mondo ha bisogno di musica e come diceva Bosso: «La musica siamo noi, è una fortuna che condividiamo. Perché la vita, come la musica, si può fare solo in un modo: insieme». Oltre alla musica dei “grandi”, Conti racconta quella dei piccoli dello Zecchino d’Oro (che dirige), i suoi inizi di carriera e l’impegno con il volontariato.

Daniele Cassioli è, invece, con una super famiglia: Charlotte, Amalia, Ruber e Arturo. Con loro nella rubrica “Vedere Oltre” si affronta il tema di quanto conti fare squadra tra genitori che hanno figli con disabilità, perché la diversità è sempre una ricchezza.

Riccardo Cresci parla di un palcoscenico dove la sofferenza si trasforma in coraggio. Quel palcoscenico ha un nome e si chiama “Bulli Stop – Centro Nazionale Contro il Bullismo”. La volontà è quella di contrastare il bullismo e il cyberbullismo in ogni sua forma e i protagonisti sono ragazzi e ragazze, disabili e non, che superano ogni forma di paura accogliendo le differenze, per tramutarle in punti di forza.

Mario Acampa è in Sicilia, sull’Etna, a 2.800 metri di altezza. Come ci è arrivato in cima con 80 ragazzi e ragazze con disabilità? Grazie al “Campus Concettina Comunità di Capodarco”. Concettina è stata la fondatrice, un’insegnante votata al volontariato, che circa 40 anni fa costituì un primo gruppo di disabili sul territorio. Da circa 20 anni questa realtà organizza attività all’insegna dell’inclusione, perché in cima si arriva tutti insieme.

Come sempre, non mancano le rubriche di “O Anche No”, con Nina Daita che parla di vacanze per le persone con disabilità, i disegni di Stefano Disegni e la musica dei Ladri di Carrozzelle.

“O Anche No” è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta e Valeria Zanatta, regia di Claudia Seghetti, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno; https://www.raiplay.it/programmi/oanchenoestate.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)