RAI 3 * “NESSUN PROGRAMMA” – 29/08 (21.40) : «”LA CHIMERA” DI ALICE ROHRWACHER IN PRIMA VISIONE, IL FILM CON JOSH O’CONNOR SUI TOMBAROLI ETRUSCHI DEGLI ANNI OTTANTA IN TUSCIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

In occasione del Festival del Cinema di Venezia, un prezioso e recente film italiano d’autore in prima visione su Rai 3: è “La chimera” di Alice Rohrwacher – con Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher – in onda venerdì 29 agosto, alle 21.40, su Rai 3.

Anni Ottanta: in Tuscia, al confine tra Lazio e Toscana un gruppo di giovani tombaroli sbarca il lunario trafugando reperti etruschi nella zona.

L’inglese Arthur, in particolare, ha il dono soprannaturale di saper localizzare gli antichi luoghi di sepoltura: il ragazzo vive la sua condizione non pacificamente, e fatica a integrarsi, in particolare dopo la perdita dell’amata Beniamina.

Film complesso e affascinante, ricco di simbologie e significati: Alice Rohrwacher si conferma autrice profonda e raffinata, con uno spiccato talento per la scelta di storie e personaggi.

Nastro d’argento a Taormina per Isabella Rossellini come miglior attrice non protagonista.

