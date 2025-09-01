Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA” – 02/09 (21.20) : «”FINALE A SORPRESA” CON PENÉLOPE CRUZ E ANTONIO BANDERAS, PELLICOLA DIVERTENTE CHE OMAGGIA ALMODÓVAR» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.33 - lunedì 1 settembre 2025

Appuntamento da non perdere con la programmazione dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia martedi 2 settembre su Rai 3 alle 21.20 con il film “Finale a sorpresa – Official Competition”.\
Il film, interpretato da Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, è stato presentato in concorso alla 78esima edizione del Festival cinematografico del Lido.\
Un miliardario decide di finanziare un film che vorrebbe diventasse di culto. A questo scopo ingaggia l’eccentrica regista Lola Cuevas, che dovrà gestire i conflitti tra i due protagonisti, il divo hollywoodiano Félix e il talentuoso e impegnato Iván.\
Lola decide che per integrarli dovrà sottoporli a una serie di prove.\
Pellicola originale e divertente, con un’inedita Cruz e Banderas che riesce a non prendersi sul serio: spiccata l’ispirazione al cinema di Almodovar, ma “Finale a sorpresa” è un film a sé.\
“Finale a sorpresa – Official Competition”, (Competencia oficial, Spagna/Argentina 2021) di Mariano Cohn e Gastón Duprat, con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Manolo Solo.

