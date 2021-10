RAI 3 – “ MI MANDA RAITRE “ * « L’EMERGENZA AL CIMITERO DEI ROTOLI DI PALERMO, PIÙ DI 700 DEFUNTI ASPETTANO LA SEPOLTURA / SABATO 2 OTTOBRE »

Tempi di attesa di più di un anno, mille bare – ora più di 700 – accatastate nelle tensostrutture, ipotesi di intervento dell’esercito per sanare una situazione grave e straziante per i parenti delle persone defunte: è quello che accade al cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. A distanza di un anno, “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 2 ottobre dalle 9 alle 10.20 su Rai3, torna a raccontare il degrado e la rabbia di una intera città.

E poi il “decreto Sostegni bis“, che prevede aiuti per gli under 36, in particolare la possibilità di accedere al mutuo tramite una garanzia statale: è uno strumento utile e funzionante? In studio le risposte degli esperti ai quesiti dei telespettatori. Durante la pandemia, infine, molti italiani hanno deciso di occuparsi di un animale domestico, che è diventato a tutti gli effetti un componente della famiglia: i consigli e le regole per portare in viaggio cani e gatti.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Antonino Sala, assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Palermo, Angelo Peppetti, direzione credito e sviluppo ABI- Associazione bancaria italiana, Vittorio Garone, responsabile Fondi di solidarietà e di sostegno Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici), Alessio Ribaudo del Corriere della sera, Stefano Santin, Casa del consumatore, Marco Melosi, veterinario e presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari, Giusy D’angelo, Enpa (ente nazionale protezione animali).