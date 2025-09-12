RAI 3 * “MI MANDA RAITRE” (8.05) : «TORNANO GLI APPROFONDIMENTI SU BORSEGGIATORI E BLISS POINT DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE, FOCUS SU SORVEGLIANZA DOMESTICA E HOME RESTAURANT ABUSIVI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.42 - venerdì 12 settembre 2025

Tornano gli approfondimenti dello storico programma “Mi Manda RaiTre”, in onda da sabato 13 settembre alle 8.05 su Rai 3, nella versione di oltre due ore di durata.

Si apre parlando delle città italiane prese d’assalto da bande di borseggiatori. Bus e metropolitane sono i luoghi preferiti per la caccia al portafogli. Da alcuni anni i cittadini più attivi, gli youtuber e alcuni gruppi organizzati inseguono e filmano i borseggiatori per cercare di fermarli.

Obiettivo, inoltre, sul “bliss point”, il metodo che usa l’industria alimentare per spingere le persone a consumare sempre più prodotti di un certo tipo, per lo più alimenti pieni di sale, zucchero e grassi; il classico esempio è quello delle patatine. Quali le ripercussioni sulla salute?

E ancora, per chi viaggia c’è un appuntamento fisso, una pausa nelle aree di sosta di aeroporti o autostrade, una tappa che negli anni è diventata sempre più cara. Qual è il motivo di prezzi così alti? E chi deve vigilare sulla trasparenza delle vendite? Si chiude con una nuova rubrica in cui vengono raccontate le evoluzioni di casi e inchieste seguiti nelle edizioni precedenti del programma: nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti diplomifici, l’aggressore del collega Stefano Sandrucci è stato recentemente rinviato a giudizio con l’accusa di interruzione di pubblico servizio e violenza aggravata.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Alfonso Sabella, magistrato; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Monica Poli, Comitato Cittadini non distratti e consigliera Consiglio di Municipalità-Città di Venezia; Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice di “Indovina chi viene a cena”; Matteo Grandi, chef stellato; Dario Dongo, avvocato esperto diritto alimentare; Massimiliano Dona, avvocato Consumatori.it; Aldo Cursano, Fipe Confcommercio; Beatrice Generali, insegnante.

Domenica 14 settembre, sempre alle 8.05 su Rai 3, si comincia dai sistemi di sorveglianza, dai baby monitor ai videocitofoni. La sensazione crescente è questi mezzi che dovrebbero garantire sicurezza, in realtà spiino la vita quotidiana, violando la privacy.

L’inchiesta dello scorso anno sugli “home restaurant” abusivi aveva portato gli inviati a imbattersi in una situazione grave nella via delle orecchiette di Bari: un ristorante abusivo, senza licenze, autorizzazioni e rispetto delle norme igienico-sanitarie: ne sono seguite proteste e scioperi.

La situazione non è ancora tornata alla normalità, si parla di licenze e norme da rispettare ma fioccano ancora multe e ispezioni.

Infine, un approfondimento sugli scontrini gonfiati o apparentemente esagerati, un vero e proprio tormentone dell’estate. Per arginare il fenomeno è stato varato un codice di condotta europeo per le recensioni online e l’Italia si è dotata di un disegno di legge secondo cui si potrà lasciare una recensione solo se effettivamente si è stati clienti di bar, alberghi e ristoranti.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Riccardo Lanzo, avvocato esperto di digitale e privacy; Pierguido Iezzi, esperto di cyber security; Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo locale e alla Blue Economy del Comune di Bari; Vincenzo Magista’, giornalista; Antonio Loconte, giornalista Quinto potere; Costantino Freda, operatore televisivo; Cristina Bowerman, chef; Aldo Cursano, Fipe Confcommercio; Barbara Molinario, Consumerismo.

