RAI 3 * “MI MANDA RAITRE” – 20/09 (8.00) : «CONCESSIONI BALNEARI PRIVATE E COSTI RECORD / ESCHERICHIA COLI NEI BAMBINI, I RISCHI ALIMENTARI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Quasi l’80% delle concessioni balneari italiane è in mano ai privati, trovare una spiaggia libera è quasi un miraggio e l’affitto di lettini ed ombrelloni, questa estate, è diventata un privilegio per pochi, con una media di 35 euro al giorno: in attesa del rinnovo delle concessioni, quali sono le regole? Sarà questo l’argomento di apertura della puntata di “Mi manda Raitre” in onda sabato 20 settembre alle 8.00 su Rai 3.

In Italia ci sono stati diversi casi di bambini morti o rimasti invalidi a causa dell’escherichia coli, batterio killer che si può trovare in carne, formaggi, pesce e verdure. In trasmissione la testimonianza del papà del bimbo trentino che vive da anni in stato vegetativo.

Prosegue poi l’inchiesta sulle “telecamere spione”, con la sensazione crescente che i sistemi di sorveglianza che vengono utilizzati per la sicurezza in realtà spiino la nostra vita quotidiana.

Dal registro delle opposizioni, attivo già da qualche anno, a un nuovo codice di condotta e due delibere approvate da Agcom: è davvero finita l’era delle telefonate moleste da parte dei call center?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Giovanni Battista Maestri, papà del bimbo che ha mangiato formaggio contaminato ed è in stato vegetativo irreversibile; Fabrizio Pregliasco, virologo – Università degli Studi di Milano; Avv. Nicolò Maellaro, vicepresidente nazionale Base Balneare; Matteo Hallissay, presidente +Europa e Radicali; Leonardo Becchetti, docente di economia politica, Università Tor Vergata Roma; Riccardo Meggiato, informatico forense; Angelo Greco, La Legge per tutti; Luigi Gabriele, presidente Consumerismo; Massimiliano Capitanio, Agcom.

La puntata in onda domenica 21 alle 8 su Rai 3, parte invece dalle immagini di un verme trovato in un’ostrica in un ristorante di sushi: ristoranti con la formula “all you can eat” spopolano ormai in tutta Italia. Ne esistono di tutti i tipi, di carne o pesce, di cucina tradizionale o etnica: come è possibile che tali quantità di cibo costino così poco?

L’Italia è al primo posto per consumo di polpi, ma la quantità di quelli catturati nei nostri mari si è dimezzata negli ultimi dieci anni: i pescatori di frodo utilizzano in maniera indiscriminata il metodo della pesca “a barattolo” – legale se si rispettano i limiti di legge -, di fatto disponendo sui fondali molti più barattoli di quelli consentiti. Altra specie in estinzione nei nostri mari: i ricci. La pesca illegale aggira i fermi stabiliti per legge, facendo razzia di animali e creando un forte scompenso anche per l’habitat in cui vivono.

Si parlerà poi della mancanza di precipitazioni e delle infrastrutture obsolete o da migliorare: siccità e dispersione idrica sono fenomeni strettamente connessi che stanno mettendo in ginocchio l’economia di molte regioni. In collegamento, in diretta con “Mi manda Raitre”, sindaci e cittadini irpini: a rischio l’apertura delle scuole per carenza di acqua.

La Corte d’appello di Torino, infine, ha confermato l’ammissibilità della class action per il risarcimento dei danni provocati dagli airbag difettosi: in tutta Europa il richiamo ha riguardato 600mila possessori di automobili con dispositivi potenzialmente pericolosi.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Ricardo Takamitsu, maestro sushi; Aldo Cursano, Fipe Confcommercio; Maria Caramelli, Istituto zooprofilattico Piemonte Liguria e Val d’Aosta; Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare; Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice “Indovina chi viene a cena”; Chiara Grasso, etologa; Luca Mercalli, climatologo; Filippo Menga, geografo Università degli studi di Bergamo; Smeralda Cappetti, avvocato Aduc; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Luca Labate, Automoto.it.

