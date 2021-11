RAI 3 – “ MI MANDA RAI3 “ * « QUESTA SERA L’INCHIESTA SULL’EMERGENZA RIFIUTI PARTE DA ROMA, CONDUCE FEDERICO RUFFO »

8:51 - 27/11/2021

Nonostante la riduzione drastica della spazzatura, dovuta alla pandemia, la tassa sui rifiuti (TARI) è cresciuta fino ad arrivare, nel 2020, a 9,73 miliardi di Euro: in alcune zone si arriva a pagare più di 500 Euro l’anno. Le città, però, non sono tutte virtuose, le testimonianze di strade impraticabili a causa di sacchetti sparsi ovunque si moltiplicano, così come i luoghi ricoperti di immondizia di ogni genere anche nelle zone centrali e turistiche. Il viaggio di Mi Manda Rai3, in onda sabato 27 novembre alle 9.00 su Rai3, inizia da Roma, dove il neo sindaco Gualtieri ha promesso un’inversione di marcia in tempi brevi.

Approfondimento sulle residenze sanitarie assistenziali e sulle difficoltà dei parenti di fare visita ai propri cari ricoverati, a causa delle restrizioni per il Covid 19. Da molti mesi, grazie a diverse ordinanze del Ministero della Salute, è di nuovo possibile l’accesso dei parenti alle strutture: cosa bisogna aspettarsi da una eventuale risalita dei contagi?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo, Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti – Comune di Roma, Monia Monni, assessore all’Ambiente, all’Economia Circolare, alla Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e alla Protezione Civile – Regione Toscana, Raffaele Donini, Coordinatore Commissione Salute – Conferenza delle Regioni e assessore alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Pucci, Direttore Generale Ama, Sergio Rizzo, giornalista e scrittore, Vincenzo Marigliano, geriatra, professore emerito di Medicina Interna Università Sapienza di Roma e Alessandro Azzoni, presidente associazione Felicita.