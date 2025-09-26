RAI 3 * “MI MANDA RAI TRE” – 27/09 (10.05) : «IL MALTEMPO COLPISCE L’ITALIA CON VITTIME E DANNI, FOCUS SUI PRODOTTI IGP E AFFITTI CARI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.40 - venerdì 26 settembre 2025

Nubifragi, temporali e grandine si sono abbattuti negli ultimi giorni su molte zone d’Italia, causando la morte di una turista ad Alessandria, oltre ad allagamenti, smottamenti, disagi; c’è da fare i conti non solo col clima, ma anche con un territorio fragile, sottoposto ad un dissesto idrogeologico diffuso.

Se ne parla a “Mi Manda Rai Tre”, in onda sabato 27 settembre alle 10.05 su Rai 3. Obiettivo anche sui prodotti Igp: l’Italia è il paese che ha più certificazioni legate al cibo, ma cosa fa di un alimento un prodotto a marchio di Indicazione Geografica Protetta? L’inchiesta degli inviati di “Mi manda RaiTre” parte da pasta e bresaola.

Torna, inoltre, l’approfondimento sui parcheggi folli: multe salate – anche oltre i 250 euro – per parcheggi all’interno di zone commerciali e supermercati, contratti mai stipulati dai clienti e non visibili nelle aree di parcheggio.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore Il Giornale; Ferruccio Sansa, giornalista; Fabrizio Gatti, giornalista e scrittore; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Franco Natali; Daniele Paci, agronomo; Pierluigi Petrillo, docente università Luiss “Guido Carli”.

Domenica 28 settembre, sempre alle 10.05 su Rai 3, invece, in primo piano il tema degli affitti. In Italia per una famiglia su due l’affitto è l’unica soluzione abitativa possibile; trovare una casa in affitto può essere una corsa ad ostacoli, non solo per i prezzi folli, ma anche per la difficoltà di reperire alloggi consoni e non fatiscenti. Secondo l’Istat sono 9 milioni e 600 mila le abitazioni vuote: a Torino un gruppo di cittadini ha raccolto firme per presentare al Comune una delibera di iniziativa popolare per restituire le case sfitte a chi ne ha bisogno.

A seguire, il problema dei furti sulle metropolitane e sui mezzi pubblici: le tecniche di scippo si sono talmente raffinate che non ci si accorge più di quando un portafogli o uno smartphone vengono sottratti da borse o zaini. L’inchiesta di “Mi Manda RaiTre” si snoda fra Roma, Napoli e Milano, dove i furti sono sempre di più un affare di bande ben organizzate, i cittadini sempre più esasperati e spaventati.

Prosegue, poi, l’inchiesta sui prodotti Igp: dal pistacchio al cioccolato, cosa rende questi prodotti pronti per il marchio?

In chiusura, si va a Biella dove ci sono 500 famiglie che per anni si sono chieste chi ci fosse davvero nelle ceneri dei propri cari: nel ‘forno degli orrori’, infatti, venivano cremati più corpi insieme per velocizzare le attività, ceneri spesso restituite ai familiari dopo essere state mescolate a terra e rifiuti. Una lunga inchiesta che, dal 2018, ha portato alla luce protagonisti e responsabilità.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia; Marco Revelli, politologo; Antonio Di Pietro, ex magistrato; Francesco Emilio Borrelli, giornalista e deputato Avs; Simone Ruzzi “Cicalone”, content creator; Massimo Lugli, scrittore e giornalista; Dario Dongo, avvocato esperto in diritto alimentare; Massimiliano Andreetta, giornalista; Antonino Scivoletto, direttore Consorzio tutela cioccolato di Modica; Marzio Olivero, sindaco di Biella; Laura Attena e Alessandra Muggeo.

