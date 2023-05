RAI 3 * ” MEZZ’ORA IN PIÙ ” / “MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “: « OGGI TRA GLI OSPITI DI ANNUNZIATA, PIETRO GRASSO, ENZO AMENDOLA, GIOVANNI TOTI E YASCHA MOUNK »

10.43 - domenica 28 maggio 2023

“Mezz’ora in Più” e “Mezz’ora in Più/Il Mondo Che Verrà”. Tra gli ospiti Di Lucia Annunziata: Pietro Grasso, Enzo Amendola, Giovanni Toti E Yascha Mounk.

L’alluvione in Emilia Romagna e gli sforzi per la messa in sicurezza del territorio; l’anniversario della strage mafiosa di via dei Georgofili a Firenze, che provocò cinque vittime e quaranta feriti; la trattativa con l’Europa sul Pnrr; le elezioni in Turchia; la candidatura del governatore della Florida Ron De Santis alle elezioni presidenziali americane.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 28 maggio, a partire dalle 14.30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, il direttore della Cooperativa di braccianti agricoli Cab Ter.Ra Lino Bacchilega, l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, il giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’ex ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola, il politologo della Johns Hopkins University Yascha Mounk, gli inviati Rai Lucia Goracci e Sergio Paini.