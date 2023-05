RAI 3 * “MEZZ’ORA IN PIÙ / IL MONDO CHE VERRÀ”” – PUNTATA DOMENICA 14/5: « IN STUDIO CON LUCIA D’ANNUNZIATA ANDREA RICCARDI – PAOLO MAGRI – LUCIANO VIOLANTE – MARIA ELENA BOSCHI – ILARIA LAMERA »

10.55 - domenica 14 maggio 2023

Zelensky, le riforme istituzionali e la Turchia, a “Mezz’ora in più”. Focus sulle proteste degli universitari.

La visita in Italia del presidente ucraino Zelensky e l’incontro con Papa Francesco, l’avvio del percorso sulle riforme istituzionali, le proteste degli studenti universitari contro il caro affitti, le elezioni in Turchia e i nuovi equilibri in Medio-Oriente. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 14 maggio, a partire dalle 14.30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, il vice presidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri, l’ex presidente della Camera Luciano Violante, la deputata ed ex ministra per le Riforme Maria Elena Boschi, la studentessa universitaria del Politecnico di Milano Ilaria Lamera, gli inviati Rai Lucia Goracci e Sergio Paini.