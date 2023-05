RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “ “ * PUNTATA 28 MAGGIO 2023, « ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA / OSPITI, PIETRO GRASSO – GIOVANNI TOTI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

17.50 - domenica 28 maggio 2023

Mezz’ora in più. St 2022/23 – Puntata del 28/05/2023. L’alluvione in Emilia Romagna e gli sforzi per la messa in sicurezza del territorio, l’anniversario della strage mafiosa di via dei Georgofili a Firenze, che provocò 5 vittime e 40 feriti; la trattativa con l’Europa sul Pnrr. Ospiti di Lucia Annunziata..

LINK VIDEO

Mezz’ora in più – Il Mondo che verrà. St 2022/23 – Puntata del 28/05/2023

Le elezioni in Turchia; la candidatura del governatore della Florida Ron De Santis alle elezioni presidenziali americane. Ospiti di Lucia Annunziata il politologo della Johns Hopkins University Yascha Mounk, gli inviati Rai Lucia Goracci e Sergio Paini.

LINK VIDEO