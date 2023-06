RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ / IL MONDO CHE VERRÀ “: « OSPITI IN STUDIO, CARLO CALENDA – STEFANIA PINTO – MARINA LALOVIC – EMANUELE PARSI »

10.39 - domenica 4 giugno 2023

Il dramma dei femminicidi, gli equilibri politici dopo le elezioni amministrative, le tensioni in Kosovo, la lunga corsa verso le elezioni presidenziali americane del 2024: questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 4 giugno, a partire dalle 14.30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, Stefania Pinto, sorella di Ornella, uccisa dal padre di suo figlio il 13 marzo del 2021, i giornalisti Daniela Preziosi, Massimo Franco e Pietro Senaldi, il segretario di Azione Carlo Calenda, il politologo dell’Università Cattolica Vittorio Emanuele Parsi, l’inviata di RaiNews in Kosovo Marina Lalovic.