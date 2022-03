RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * « OSPITI GIUSEPPE CONTE – YASCHA MOUNK – VLADIMIR MILOV – ANDRJI DOBRIANSKY »

11.39 - domenica 27 marzo 2022

L’Occidente riunito a Bruxelles e la visita in Polonia del presidente americano Joe Biden; l’emergenza umanitaria dei profughi in fuga dall’Ucraina; l’impatto della guerra e delle sanzioni nella società russa.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda domenica 27 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, tra gli altri, il presidente del M5s Giuseppe Conte, il politologo della Johns Hopkins University Yascha Mounk, il consigliere di Alexey Navalny Vladimir Milov, il Chair of un Affair at the ukrainian World Congress Andrji Dobriansky