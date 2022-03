RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * OSPITI DI ANNUNZIATA E DI BELLA: « CARLO BONOMI – LEONID VOLKOV – ANTONIO SPADARO – BERNARD-HENRY LÉVY – PAOLO MAGRI »

10.21 - domenica 6 marzo 2022

L’invasione russa in Ucraina; l’opposizione interna a Putin; le sanzioni economiche contro la Russia e le conseguenze della crisi energetica sulla ripresa e sulle imprese italiane.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 6 marzo, a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, Leonid Volkov, portavoce del leader dell’opposizione russa Alexey Navalny; padre Antonio Spadaro, direttore della rivista “La civiltà cattolica”; Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Bernard-Henry Lévy, filosofo e saggista; Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Ispi.