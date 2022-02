RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “ * OSPITI: « BEN HODGES – MATTEO SALVINI – CLAUDIO GRAZIANO – PAOLO MAGRI – YASCHA MOUNK »

10.28 - domenica 27 febbraio 2022

L’invasione russa dell’Ucraina e le reazioni dell’Occidente al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 27 febbraio, a partire dalle 14.30 su Rai 3. Tra gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, l’ex capo delle forze armate Usa in Europa Ben Hodges, il segretario della Lega Matteo Salvini, il presidente del Comitato militare dell’Unione europea generale Claudio Graziano, il vicepresidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri, il politologo della Johns Hopkins University Yascha Mounk.