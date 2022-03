RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * « OGGI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA: « ANDREY KORTUNOV – CHARLES MICHEL – EZIO MAURO – NICOLAI LILIN »

12.04 - domenica 20 marzo 2022

La guerra in Ucraina dura da quasi un mese: come stanno procedendo le operazioni militari? Quale prezzo sta pagando la popolazione ucraina in termini di vittime civili? Qual è il vero obiettivo di Putin? Che margini esistono per un’iniziativa diplomatica che porti ad un cessate il fuoco? Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà” in onda oggi, domenica 20 marzo, a partire dalle 14.30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella: il direttore generale del Russian International Affairs Council Andrey Kortunov, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, l’editorialista di Repubblica Ezio Mauro, il vicepresidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri, lo scrittore Nicolai Lilin, la giornalista Rai Eva Giovannini.