RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ / IL MONDO CHE VERRÀ “ * « NICOLA ZINGARETTI – DAVIDE CASALEGGIO – GIORGIO PALÙ E ANTHONY FAUCI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA »

La campagna di vaccinazione in Italia e negli Stati Uniti come condizione per le riaperture delle attività economiche messe in ginocchio dalla pandemia; il rapporto tra associazione Rousseau e M5s, a 5 anni dalla morte di Gianroberto Casaleggio; le tensioni tra Europa e Turchia dopo la visita della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio Ue Charles Michel ad Ankara, ospiti del presidente turco Erdogan. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/ Il Mondo che verrà” in onda oggi, domenica 11 aprile, a partire dalle 14.30 su Rai3. Gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella sono: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, il direttore del National Institute of Allergy and Infections Diseases Anthony Fauci, la corrispondente Rai da Istanbul Lucia Goracci e la corrispondente dell’Huffpost da Bruxelles Angela Mauro.