RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIU – IL MONDO CHE VERRÀ “ * « LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA TRA RESISTENZA IN UCRAINA ED EMERGENZA SANITARIA, DOMENICA 3 APRILE »

10.10 - domenica 03 aprile 2022

La resistenza ucraina e l’emergenza umanitaria a Mariupol; la strategia di Putin e la nuova guerra fredda con gli Stati Uniti di Biden; la fine dello Stato di Emergenza e l’inizio di una nuova fase della pandemia. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà” in onda oggi, domenica 3 aprile, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il vicesindaco di Mariupol Sergey Orlov, il ministro della Salute Roberto Speranza, la giornalista della Reuters Catherine Belton, il direttore dell’Agi Mario Sechi, il vicedirettore della Novaja Gazeta Kyrill Martynov.