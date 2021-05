RAI 3 * “ MEZZ’ORA IN PIÙ “ E “ MEZZ’ORA IN PIÙ/IL MONDO CHE VERRÀ “: “ TRA GLI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA, VINCENZO DE LUCA – ALESSANDRO ZAN – FRANCESCO ZAMBON »

L’andamento della pandemia e della campagna vaccinale, il dibattito parlamentare e le divisioni interne alla maggioranza sul Ddl Zan, il caso di Francesco Zambon, il funzionario dell’Oms che scrisse il rapporto, poi ritirato, in cui definiva “improvvisata” la prima risposta italiana all’emergenza Covid, l’accelerazione del presidente Biden sulla possibilità di sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid e le reazioni nell’Unione Europea: questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà” in onda domenica 9 maggio, a partire dalle 14,30 su Rai3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il deputato del Pd Alessandro Zan e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, l’ex funzionario dell’Oms Francesco Zambon, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, Sergio Dompè, presidente dell’omonimo gruppo biofarmaceutico e la corrispondete dell’Huffpost da Bruxelles Angela Mauro.