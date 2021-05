RAI 3 * « MEZZ’ORA IN PIÙ “: « DOMENICA 16 MAGGIO, TRA GLI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA JOHN KERRY -GIORGIA MELONI – ALESSANDRO DI BATTISTA »

L’opposizione al governo Draghi; la campagna di vaccinazione; il mondo tra ripartenza e svolta climatica; la ripresa del conflitto israelo-palestinese. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 16 maggio, a partire dalle 14.30 su Rai3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Alessandro Di Battista, l’infettivologo Roberto Ieraci, l’inviato speciale per il clima dell’amministrazione Usa John Kerry, il corrispondente Rai da Gerusalemme Raffaele Genah, il sacerdote argentino e parroco di Gaza City Gabriele Romanelli, il giornalista Davide Lerner.