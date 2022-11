07.10 - lunedì 14 novembre 2022

Mezz’ora in più. St 2022/23 – Puntata del 13/11/2022. Le tensioni con la Francia dopo lo sbarco della Ocean Viking a Tolone sul ricollocamento dei migranti; il percorso congressuale del Partito Democratico e la scelta delle candidature per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia; le linee guida del nuovo governo sulla pubblica istruzione.

LINK VIDEO