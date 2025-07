RAI 3 * “MERAVIGLIOSAMENTE CLASSICO” – 25/07 (21.20) : «”PAPILLON” CON STEVE MCQUEEN E DUSTIN HOFFMAN, LA STORIA DI HENRI CHARRIÈRE NEL PENITENZIARIO DELL’ISOLA DEL DIAVOLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.36 - venerdì 25 luglio 2025

Un classico dei classici: sabato 26 luglio alle 21.20, Rai 3 propone “Papillon” di Franklin J. Schaffner, per il ciclo “Meravigliosamente classico”.

Il francese Henri Charrière viene condannato ingiustamente all’ergastolo e incarcerato nel terribile penitenziario dell’isola del Diavolo, nella Guyana francese.

Soprannominato “Papillon” per via di una farfalla che ha tatuato sul torace, l’uomo metterà in atto numerosi tentativi di fuga, tutti destinati al fallimento: l’alleanza con il falsario Louis lo porterà a un piano apparentemente folle, per tentare finalmente di andarsene.

Dal libro dello stesso Charrière, una storia molto romanzata e una coppia di protagonisti, Dustin Hoffman e Steve McQueen, che hanno traghettato il film nel circolo dei capolavori.

