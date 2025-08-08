Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 * “MERAVIGLIOSAMENTE CLASSICO” – 08/08 (21.20) : «IL WESTERN “EL DORADO” DI HOWARD HAWKS CON JOHN WAYNE E ROBERT MITCHUM, VERSIONE CREPUSCOLARE DI “UN DOLLARO D’ONORE” CON JAMES CAAN AGLI ESORDI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - venerdì 8 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Un western intramontabile su Rai 3: sabato 9 agosto, alle 21.20, per il ciclo “Meravigliosamente classico” c’è “El Dorado”.

L’allevatore Bart Jason intende appropriarsi di tutte le terre della valle di El Dorado, e chiede aiuto al pistolero Cole Thornton.

Lo sceriffo della città, suo vecchio amico, gli fa presente che le intenzioni di Jason non sono proprio limpide: Thornton decide di rifiutare l’incarico, ma il latifondista non la prende bene, e scatta una sfida.

Per riportare la giustizia a El Dorado sarà necessario trovare i giusti alleati.

Una versione aggiornata e crepuscolare di “Un dollaro d’onore”, film che sette anni prima era stato un grande successo dell’accoppiata Wayne-Hawks.

Occhio anche a James Caan, agli inizi della sua ascesa hollywoodiana.

El dorado (Usa, 1966) di Howard Hawks, con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

