RAI 3 * “MANODOPERA” – 1/5 (10.20): «EMIGRAZIONE E LAVORO, ‘MANODOPERA’ DI ALAIN UGHETTO ESPLORA LE RADICI FAMILIARI ITALIANE»

09.40 - giovedì 1 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rai 3, alle 10.20 del 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, propone in prima visione tv “Manodopera”, un’opera a metà tra animazione in “stop motion” e documentario.

In essa, il regista francese di origini italiane, Alain Ughetto, mostra la storia della propria famiglia di italiani emigrati in Francia. Piemonte, inizi del ‘900: la speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la famiglia in Francia.

Il regista racconta dunque le sue radici in un dialogo affettuoso con la marionetta di nonna Cesira, che con il suo racconto fresco e poetico della vita sofferta e romanzesca degli emigranti di ogni tempo avvolge lo spettatore in un incanto.

Il risultato è una creazione intensa e poetica che, con uno stile unico e originale, illumina le vicende di emigrati alle prese con il duro lavoro, tema universale e profondamente attuale.

Alain Ughetto ha dedicato “Manodopera” a tutte le famiglie contadine e ai migranti, rendendo omaggio a chi ha costruito il presente con la propria fatica.

Il film, che ha vinto molti premi in tutto il mondo, tra cui quello come Miglior Film di Animazione Europeo agli EFA 2022, si avvale delle musiche del maestro Nicola Piovani.

Manodopera (Interdit Aux Chiens et Aux Italiens – Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Portogallo, 2022)

Con Ariane Ascaride, Alain Ughetto, Stefano Paganini, Diego Giuliani, Christophe Gatto.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)