RAI 3 * “LO STATO DELLE COSE” – 5/5 (21.20): «INTERVISTA A CASINI SUL CONCLAVE E L’EUROPA AI TEMPI DI TRUMP, OSPEDALE CIVICO E GINTONERIA A MILANO, LUXURIA-STORACE-LAVARDERA-GIANESE-EFFE-FEDEZ»

Intervista all’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini sul Conclave, sull’Europa al tempo di Donald Trump e sull’attualità politica italiana a “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti, in onda lunedì 5 maggio alle 21.20 su Rai 3.

Al centro del “duello” tra Vladimir Luxuria e Francesco Storace, invece, il disegno di legge del ministro dell’Istruzione Valditara, approvato dal Cdm, che prevede di inserire tra le materie scolastiche l’educazione sessuale, a condizione che ci sia il consenso informato dei genitori.

E ancora, a Palermo una donna di 37 anni, madre di 2 bambini, è morta dopo un intervento in anestesia totale che forse si sarebbe potuto evitare. È successo all’“Ospedale Civico” del capoluogo siciliano, una delle più importanti strutture sanitarie del Sud, e non sarebbe un caso isolato. Un medico dell’ospedale, ancora in servizio, ha deciso di sporgere denuncia e parlarne in televisione. In studio Samuele Lavardera, deputato regionale siciliano ed ex inviato de “Le Iene”.

Si prosegue con la Gintoneria di Davide Lacerenza, ancora oggetto di interrogativi, perché capire la Gintoneria significa illuminare il giro oscuro delle notti milanesi. In studio, l’influencer Asia Gianese.

A seguire, Tony Effe, il noto rapper romano, che in una recente intervista parla di sé come una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Forse è il suo lato oscuro a spingerlo nelle risse che lo vedrebbero coinvolto? L’ultima in ordine di tempo, in Costa Smeralda in compagnia di un amico condannato per omicidio. Anche Fedez sembra nascondere un altro volto quando si viene a scoprire che, oltre all’amicizia che lo lega al capo ultras Luca Lucci, aveva in mente di fare affari con lui.

