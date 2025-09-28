RAI 3 * “LO STATO DELLE COSE” – 29/09 (21.20) : «INCHIESTE SU GARLASCO E ABUSI AL SANTUARIO DELLA BOZZOLA, INTERCETTAZIONI TRA MAGISTRATI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.40 - domenica 28 settembre 2025

Appuntamento con “Lo Stato delle Cose” lunedì 29 settembre alle 21.20 su Rai 3.

Massimo Giletti si collegherà con una barca della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, nonostante il rischio di attacchi da parte di Israele. Faccia a faccia con Michele Santoro.

Confronto tra Giletti e il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, al centro delle polemiche dopo la messa in onda, proprio da parte de “Lo Stato delle Cose”, di alcune clamorose intercettazioni tra lui e l’ex collega Gioacchino Natoli.

La giornalista Giovanna Botteri e il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone interverranno per ragionare sui rapporti tra magistratura e politica.

Al centro della puntata l’inchiesta sul delitto di Garlasco con le ultime novità che vedono indagato per corruzione in atti giudiziari l’ex pm Mario Venditti che archiviò l’indagine su Andrea Sempio nel 2017.

I genitori di Andrea Sempio hanno pagato per ottenere questa archiviazione?

Focus sulla pista legata al Santuario della Madonna della Bozzola con testimonianze che confermerebbero abusi e giri di pedofilia nel luogo sacro.

Continua anche l’inchiesta sulla società che da più di cento anni ha il monopolio della spiaggia di Mondello: nuovi documenti dimostrano come i legami tra alcuni familiari del boss Salvatore Genova e la società italo-belga siano più complessi di quanto si possa immaginare.

