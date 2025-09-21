RAI 3 * “LO STATO DELLE COSE” – 22/09 (21.20) : «TORNA IL PROGRAMMA CON GUERRA DI GAZA E DELITTO DI GARLASCO, NUOVE RIVELAZIONI SU TELEFONATE E SANTUARIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.30 - domenica 21 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna “Lo Stato delle Cose” il programma di Massimo Giletti, in onda lunedì 22 settembre alle 21.20 su Rai 3.

Oltre al faccia a faccia con Michele Santoro, in sommario un collegamento con una barca della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.

Protagonisti, poi, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, e Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, reduce da Pontida: al centro del “duello”, la guerra di Gaza, la politica interna e i funerali dell’attivista americano Charlie Kirk.

Torna anche l’inchiesta sul delitto di Garlasco con un documento importante che pone molti interrogativi sulle telefonate fatte da Andrea Sempio a casa Poggi pochi giorni prima del delitto.

E ancora, la pista alternativa del santuario della Madonna della Bozzola che in passato è stato al centro di scandali sessuali. L’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere in qualche modo legato a quello che sarebbe accaduto in quel luogo sacro?

La risposta in una intervista esclusiva a don Gregorio Vitali, rettore del Santuario all’epoca del delitto.

Da Garlasco alla Sicilia con una inchiesta sulla società italo-belga che da più di cento anni ha il monopolio delle concessioni balneari di una delle spiagge più belle del mondo, quella di Mondello.

“Lo Stato delle Cose” ha scoperto che per questa società lavorano parenti di quello che era fino a poco tempo fa il capomandamento della mafia che controllava quella parte di territorio.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)