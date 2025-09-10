RAI 3 * “LA NOSTRA MAGNIFICA OSSESSIONE” – 11/09 (21.00) : «UN VIAGGIO TRA SUCCESSI ARTISTICI E PASSIONE PER IL CINEMA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.01 - mercoledì 10 settembre 2025

Bernardo Bertolucci e la sua generazione: giovedì 11 settembre, in prima serata su Rai 3, arriva il documentario “La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione”, diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Minerva Pictures e Arte, in collaborazione con Rai Documentari.

Il film – già presentato con grande interesse nel circuito festivaliero – racconta, attraverso materiali di repertorio rari ed inediti, l’avventura irripetibile di un gruppo di giovani cineasti guidati da Bertolucci, un Maestro destinato a lasciare un segno indelebile nella storia del cinema italiano e internazionale.

Una vera e propria “famiglia cinematografica”, riunita attorno alla figura carismatica del regista, capace di conquistare l’Oscar e di influenzare generazioni di spettatori e di colleghi in tutto il mondo, da Martin Scorsese a Francis Ford Coppola, da Woody Allen a Paul Thomas Anderson.

Un viaggio durato quasi mezzo secolo tra successi, immensi risultati artistici, ostacoli tecnici, epici litigi e una sconfinata, immensa passione per la settima arte e una cronaca contemporanea di vita e di cinema, raccontata con le parole e la sensibilità dello stesso Bertolucci e di artisti come Vittorio Storaro, Gato Barbieri e tanti altri compagni di lavoro, testimoni diretti di quell’epica avventura: Dario Argento, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Daniele Luchetti, Vittorio Cecchi Gori.

Con la partecipazione speciale di Stefania Sandrelli – attrice che più volte ha lavorato con Bertolucci in film indimenticabili come “Il conformista”, “Novecento” e “Io ballo da sola” – il documentario restituisce il ritratto intimo di un’intera epoca, con le trasformazioni sociali e culturali che hanno investito il mondo a partire dagli anni ’60.

