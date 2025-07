RAI 3 * “LA GRANDE BUGIA – ERITREA ANDATA E RITORNO” – 14/07 (23.15): «I RIFUGIATI ERITREI TORNANO IN VACANZA NEL PAESE DA CUI SONO FUGGITI, IL DOCUMENTARIO SVELA LE CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA DI ASILO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - lunedì 14 luglio 2025

L’Eritrea è considerata una delle peggiori dittature al mondo, il paese africano “meno sicuro” in assoluto, difficilmente accessibile per troupe e giornalisti.

Non a caso gli eritrei sono i rifugiati per eccellenza e ottengono l’asilo quasi in automatico.

Eppure c’è qualcosa che non torna, perché ogni estate i migranti rientrano a casa in vacanza senza ripercussioni.

Com’è possibile che si rechino proprio nel paese da dove sono fuggiti raccontando di guerre e persecuzioni?

La giornalista Francesca Ronchin li ha seguiti, riuscendo ad entrare in Eritrea per verificare sul campo come stiano le cose, evidenziando come il tema dell’immigrazione – di cui la questione eritrea è la punta dell’iceberg – possa venire trattato in modi talvolta poco obbiettivi, con la conseguenza di alimentare criticità nel meccanismo di accoglienza del paese ospitante, nonché di mettere a repentaglio la vita degli stessi migranti.

Il suo viaggio è diventato un doc, dal titolo “La grande bugia – Eritrea andata e ritorno”, in onda martedì 15 luglio alle 23.15 su Rai 3.

