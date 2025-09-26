RAI 3 * “LA CONFESSIONE” – 27/09 (20.20) : «MASSINI RACCONTA LA CARRIERA E I TONY AWARDS, SIGNORIS SVELA ANEDDOTI SU CROZZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.40 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono Stefano Massini e Carla Signoris gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, in onda sabato 27 settembre alle 20.20 su Rai 3.

Si parte con Stefano Massini, il drammaturgo italiano più tradotto nel mondo grazie anche alla popolarità raggiunta dopo aver vinto cinque Tony Awards, gli Oscar del teatro, con Lehman Trilogy.

Lo scrittore parlerà della sua vita, la scuola elementare vicino Firenze e i pomeriggi alla scuola ebraica, la passione per il teatro, l’incontro con il suo maestro Luca Ronconi, allargando poi lo sguardo sull’attualità.

Dopo di lui, Carla Signoris racconterà gli esordi al teatro Stabile di Genova, la formazione del gruppo comico Broncoviz, che tanti ricordano in storici programmi di Rai 3 come Avanzi e Tunnel.

L’attrice si regalerà anche aneddoti sulla sua vita privata, specialmente sul marito, Maurizio Crozza, con una confessione finale tutta da scoprire.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)