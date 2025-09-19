RAI 3 * “LA CONFESSIONE” – 20/09 (20.20) : «TORNA L’APPROFONDIMENTO SU GEOPOLITICA E SPETTACOLO, SI PARTE CON LUCIO CARACCIOLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.20 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna su Rai 3 sabato 20 settembre alle 20.20 “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport.

Si parte con un giornalista che ha fatto dell’analisi e dell’approfondimento una sua missione di vita: Lucio Caracciolo, direttore della rivista e della scuola di Geopolitica di Limes, che ci aiuterà ad analizzare i fatti in Medio Oriente e in Ucraina, senza dimenticare qualche aneddoto legato alla fondazione di Repubblica con Eugenio Scalfari.

Dopo di lui, Giuliana De Sio, grande attrice che a breve festeggerà 50 anni di carriera, iniziata proprio in Rai con gli sceneggiati alla fine degli anni ’70 come “Le mani sporche”, unico prodotto per la tv girato dal premio Oscar Elio Petri, suo mentore e grande amore. Durante l’intervista De Sio svelerà anche un episodio accaduto tra le mura domestiche e mai raccontato prima ai media perché troppo scioccante.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)