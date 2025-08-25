RAI 3 * “JANNACCIAMI!” – 27/08 (21.00) : «IL FIGLIO PAOLO CELEBRA I 90 ANNI DALLA NASCITA DI ENZO JANNACCI, CONCERTO-EVENTO AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI TRASMESSO SU RAI 3» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.01 - lunedì 25 agosto 2025

Un concerto-evento dedicato a Enzo Jannacci in occasione dei 90 anni dalla sua nascita.

Uno spettacolo realizzato dal figlio Paolo con la sua orchestra al Teatro degli Arcimboldi di Milano, e trasmesso mercoledì 27 agosto in prima serata su Rai 3.

Paolo Jannacci ripropone al piano alcuni tra i pezzi più famosi del padre come “Io e te”, “La fotografia”, “L’uomo a metà”, “Vincenzina”, “Vengo anch’io no tu no”, “Ci Vuole Orecchio”, “Se me lo dicevi prima”,” Veronica”.

In tutto sono 23 canzoni interpretate anche da artisti che hanno voluto testimoniare la loro amicizia e vicinanza. Tra questi Ornella Vanoni che canterà “Ma mì”, Elio, Nek, Francesco Gabbani, J-Ax, sempre accompagnati da Paolo e dalla sua orchestra.

Il concerto è intervallato da momenti poetici, comici e irriverenti grazie a Paolo Rossi e Ale&Franz, per molti aspetti allievi del grande Enzo.

Due ore di repertorio musicale e poetico che regalano un ventaglio di emozioni che spaziano dalla nostalgia al sorriso. Paolo e i suoi ospiti si esibiscono senza nulla temere di fronte al pubblico perché, come diceva Enzo, “E’ meglio un fiasco colossale che un sobrio successo!”.

Lo spettacolo “Jannacciami!” è presentato da Benedicta, Bubba Music ed Alessandro Pozzoli. Oltre alla direzione artistica di Paolo Jannacci si segnala la presenza di grandi musicisti, molti dei quali hanno lavorato con Enzo durante la sua lunga e meravigliosa carriera.

Protagonisti; Maurizio Bassi, direttore d’orchestra; Serafino Tedesi, responsabile “Orchestra d’archi Infonote”; Paolo Jannacci, voce e pianoforte; Marco Ricci, basso; Stefano Bagnoli, batteria; Sergio Farina, chitarra; Daniele Moretto, tromba, flicorno e arrangiamenti sezione fiati; Daniele Comoglio, saxofoni; Andrea Andreoli, trombone.

Musicisti ospiti: Emiliano Bassi, Marco Brioschi, Roberto Gualdi, Michele Monestiroli, Paolo Tomelleri. Scenografia, Claudio Garavaglia.

