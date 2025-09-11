RAI 3 * “INIMITABILI” – 12/09 (23.15) : «LO SPETTACOLO SU GABRIELE D’ANNUNZIO RIPERCORRE LA VITA DEL VATE, DAI SUOI AMORI TORMENTATI ALLE OPERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.12 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un viaggio alla scoperta di uno dei più importanti e discussi personaggi della letteratura del nostro Paese.

Dalla Nave Puglia del Vittoriale degli Italiani, Edoardo Sylos Labini, accompagnato dalle musiche di Sergio Colicchio, presenta “Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile”, venerdì 12 settembre alle 23.15 su Rai 3 e già disponibile su RaiPlay.

Lo spettacolo ripercorre l’ascesa del Vate, dal periodo romano, quando da giovane sgomita per il successo, fino a quando al Vittoriale erige il proprio museo.

Nel racconto c’è spazio per i suoi amori – quelli tormentati con la moglie Maria Hardouin e con Eleonora Duse – per la politica e in particolare per la letteratura e la poesia, da “Il piacere” a “La pioggia nel pineto”, da “Notturno” ai carteggi con Eleonora Duse, il lascito eterno di un uomo che ha fatto della propria vita un’opera d’arte.

“Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile” è uno spettacolo di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, con Edoardo Sylos Labini e il maestro Sergio Colicchio, tratto dal programma di Rai Cultura di Edoardo Sylos Labini e Angelo Crespi, “Inimitabili”.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)